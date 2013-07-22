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Изготовление памятников в Москве

Жизнь коротка, искусство вечно — так гласит древнеримская пословица, и изготовление памятников — лучшее тому подтверждение. Всем нам отведен свой срок на этой земле, но память о хорошем человеке обязательно должна остаться на века. Памятник олицетворяет уважение, преданность и любовь тех, кто навсегда потерял близкого человека и искренне хочет увековечить его образ. Если вы решили установить красивое и долговечное надгробие на могиле родного человека, позвольте нашей компании изготовить памятник в соответствии со всеми вашими пожеланиями. Мы поможем вам решить эту задачу быстро и без проблемно, избежав грустных мыслей и оставив в душе лишь приятные и дорогие сердцу воспоминания.

Наши преимущества

Работа под ключ

Мы берем на себя все заботы связанные с доставкой памятника к месту захоронения а также установкой и благоустройство территории.

Лучшие цены

Наличие собственного производства и отсутствие посредником между покупателем и производителем, делают наши цены еще ниже.

Легкий заказ

Заказать памятник стало еще проще. Всего за 2 шага. Закажите выезд мобильного менеджера и оформите заказ в удобном для вас месте.



Освящено в церкви

Все памятники и ритуальные товары производимые в нашей компании освящены в Церкви Вознесения Господня в Павловском Посаде.

Акции и Скидки

Мы заботимся о наших клиентах и поэтому разработали гибкую систему скидок и выдаем документы на получение компенсации от государства.

Контроль качества

На каждом этапе производства и установки памятника и ритуальных товаров мы осуществляем контроль качества по стандарту ISO 9001.



ООО «Гранит» (PQD.ru) является производителем, а значит, изготовление надгробий и памятников любой сложности не вызывает у нас трудностей. Вы можете заказать недорогой или элитный памятник, и наша компания приложит все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания и по качеству, и по внешнему виду готового изделия. Независимо от выбранного вами варианта оформления могилы мы гарантируем прочность и долговечность конструкции. В своей работе мы используем отборные материалы и прогрессивные технологии, поэтому изготовление памятников нашими мастерами занимает минимум времени. У нас вы можете купить не только надгробие, но и: ограды, кресты, цветники, вазы, лавочки и столики, цоколя и т.д.

Другие организации по изготовлению памятников неспособны конкурировать с нашей компанией по уровню сервиса. Наш штат включает всех специалистов, которые задействуются в проектировании, производстве, установке надгробия и любых других элементов оформления могилы. Мы готовы взять на себя все заботы, а вам нужно лишь выбрать памятник, который украсит место упокоения достойного человека. У нас вы можете не только купить типовое надгробие, но и заказать изготовление памятников с эксклюзивным дизайном. PQD.ru сможет воплотить все ваши задумки, так как над разработкой уникального проекта будет трудиться целая команда мастеров, состоящая из архитектора, скульптора и художников (портретист и оформитель).

Каталог наших памятников

Изготовление надгробий в Москве зачастую оказывается очень дорогостоящим. Тем не менее не стоит экономить на установке хорошего памятника, ведь качественное оформление могилы прослужит несколько десятилетий, не требуя тщательного ухода или регулярного ремонта. PQD.ru вот уже 20 лет специализируется на изготовлении памятников по доступным ценам. У нас собственное производство, поэтому, выбирая нас, вы получаете необходимое изделие без наценок — по минимальной стоимости. Более того, товары по акции можно купить с существенной скидкой.

Цены на изготовление памятников в Москве зависят от:

Сложности композиции; Размеров надгробия; Использованных в производстве материалов; Необходимости доставки и установки.

Наши мастера умело превращают огромные глыбы гранита в произведения искусства. Будь то карельский гранит, китайский гранит или гранитополимер, у нас есть все необходимое для его обработки оборудование. Овладев новейшими технологиями, мы сумели сократить трудозатраты и время, необходимое для изготовления памятников, а значит, у нас вы закажете надгробие на самых выгодных условиях. Качественная обработка гранита гарантирует, что памятник выдержит любые капризы погоды, не потеряв при этом свой первоначальный вид. PQD.ru уверенно смотрит в будущее и предоставляет гарантию сроком 30 лет на все виды надгробий.

Наши работы

Работаем под «ключ»

Наша компания предоставляет широкий спектр услуг:

выезд на место захоронения и замеры;

помощь в выборе надгробия или 3D-проектирование эксклюзивного памятника;

изготовление памятников любой формы и любых размеров;

демонтаж старых конструкций;

благоустройство могилы;

уход за местом захоронения;

ремонт надгробий.

Все произведенные нами конструкции проходят освящение в Церкви Вознесения Господня в Павловском Посаде, что подчеркивает наше стремление предоставить клиентам лучшие и в материальном, и в духовном смысле памятники. PQD.ru работает по всей территории Москвы и Московской области, поэтому изготовление надгробий и их последующая установка доступны вам в любой точке региона.

Свяжитесь с нами удобным для вас способом, и наши менеджеры с готовностью проконсультируют вас по любому вопросу!