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Изготовление памятников в Москве

Жизнь коротка, искусство вечно — так гласит древнеримская пословица, и изготовление памятников — лучшее тому подтверждение. Всем нам отведен свой срок на этой земле, но память о хорошем человеке обязательно должна остаться на века. Памятник олицетворяет уважение, преданность и любовь тех, кто навсегда потерял близкого человека и искренне хочет увековечить его образ. Если вы решили установить красивое и долговечное надгробие на могиле родного человека, позвольте нашей компании изготовить памятник в соответствии со всеми вашими пожеланиями. Мы поможем вам решить эту задачу быстро и без проблемно, избежав грустных мыслей и оставив в душе лишь приятные и дорогие сердцу воспоминания.

Памятник AM4300 Памятник AM4300 5.800 руб. Купить цена со скидкой : -5%5.500 руб.
Памятник AM4000 Памятник AM4000 8.500 руб. Купить цена со скидкой : -5%8.000 руб.
Памятник AM4054 Памятник AM4054 9.200 руб. Купить цена со скидкой : -5%8.700 руб.
Памятник AM1171 Памятник AM1171 12.400 руб. Купить цена со скидкой : -5%11.700 руб.
Памятник AM1600 Памятник AM1600 12.600 руб. Купить цена со скидкой : -5%11.900 руб.
Памятник AM4180 Памятник AM4180 13.600 руб. Купить цена со скидкой : -5%12.900 руб.
Памятник AM1136 Памятник AM1136 13.700 руб. Купить цена со скидкой : -5%13.000 руб.
Памятник AM1696 Памятник AM1696 14.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%13.300 руб.
Памятник AM1700 Памятник AM1700 14.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%13.300 руб.
Памятник AM1967 Памятник AM1967 17.500 руб. Купить цена со скидкой : -5%16.600 руб.
Памятник AM1129 Памятник AM1129 15.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%14.200 руб.
Памятник AM1891 Памятник AM1891 15.200 руб. Купить цена со скидкой : -5%14.400 руб.
Памятник AM1881 Памятник AM1881 16.800 руб. Купить цена со скидкой : -5%15.900 руб.
Памятник AM1718 Памятник AM1718 17.500 руб. Купить цена со скидкой : -5%16.600 руб.
Памятник AM1561 Памятник AM1561 18.100 руб. Купить цена со скидкой : -5%17.100 руб.
Памятник AM1918 Памятник AM1918 21.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%19.900 руб.
Памятник AM1840 Памятник AM1840 21.900 руб. Купить цена со скидкой : -5%20.800 руб.
Памятник AM1801 Памятник AM1801 25.600 руб. Купить цена со скидкой : -5%24.300 руб.
Памятник AM1937 Памятник AM1937 26.100 руб. Купить цена со скидкой : -5%24.700 руб.
Памятник AM1835 Памятник AM1835 27.700 руб. Купить цена со скидкой : -5%26.300 руб.
Памятник AM2794 Памятник AM2794 25.200 руб. Купить цена со скидкой : -5%23.900 руб.
Памятник AM2850 Памятник AM2850 25.700 руб. Купить цена со скидкой : -5%24.400 руб.
Памятник AM2481 Памятник AM2481 25.500 руб. Купить цена со скидкой : -5%24.200 руб.
Памятник AM2117 Памятник AM2117 26.100 руб. Купить цена со скидкой : -5%24.700 руб.
Памятник AM2461 Памятник AM2461 27.300 руб. Купить цена со скидкой : -5%25.900 руб.
Памятник AM7703 Памятник AM7703 29.800 руб. Купить цена со скидкой : -5%28.300 руб.
Памятник AM7709 Памятник AM7709 34.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%32.300 руб.
Памятник AM7628 Памятник AM7628 35.500 руб. Купить цена со скидкой : -5%33.700 руб.
Памятник AM7924 Памятник AM7924 38.300 руб. Купить цена со скидкой : -5%36.300 руб.
Памятник AM7902 Памятник AM7902 41.300 руб. Купить цена со скидкой : -5%39.200 руб.
Памятник AM7106 Памятник AM7106 55.500 руб. Купить цена со скидкой : -5%52.700 руб.
Памятник AM7271 Памятник AM7271 65.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%61.700 руб.
Памятник AM7262 Памятник AM7262 99.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%94.000 руб.
Памятник AM7265 Памятник AM7265 109.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%103.500 руб.
Памятник AM7235 Памятник AM7235 186.600 руб. Купить цена со скидкой : -5%177.200 руб.
Памятник AM7400 Памятник AM7400 110.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%104.500 руб.
Памятник AM7322 Памятник AM7322 260.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%247.000 руб.
Памятник AM7442 Памятник AM7442 310.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%294.500 руб.
Памятник AM7328 Памятник AM7328 430.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%408.500 руб.
Памятник AM7444 Памятник AM7444 500.000 руб. Купить цена со скидкой : -5%475.000 руб.

Наши преимущества

Работа под ключ
Мы берем на себя все заботы связанные с доставкой памятника к месту захоронения а также установкой и благоустройство территории.

Лучшие цены
Наличие собственного производства и отсутствие посредником между покупателем и производителем, делают наши цены еще ниже.

Легкий заказ
Заказать памятник стало еще проще. Всего за 2 шага. Закажите выезд мобильного менеджера и оформите заказ в удобном для вас месте.


Освящено в церкви
Все памятники и ритуальные товары производимые в нашей компании освящены в Церкви Вознесения Господня в Павловском Посаде.

Акции и Скидки
Мы заботимся о наших клиентах и поэтому разработали гибкую систему скидок и выдаем документы на получение компенсации от государства.

Контроль качества
На каждом этапе производства и установки памятника и ритуальных товаров мы осуществляем контроль качества по стандарту ISO 9001.

ООО «Гранит» (PQD.ru) является производителем, а значит, изготовление надгробий и памятников любой сложности не вызывает у нас трудностей. Вы можете заказать недорогой или элитный памятник, и наша компания приложит все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания и по качеству, и по внешнему виду готового изделия. Независимо от выбранного вами варианта оформления могилы мы гарантируем прочность и долговечность конструкции. В своей работе мы используем отборные материалы и прогрессивные технологии, поэтому изготовление памятников нашими мастерами занимает минимум времени. У нас вы можете купить не только надгробие, но и: ограды, кресты, цветники, вазы, лавочки и столики, цоколя и т.д.

Другие организации по изготовлению памятников неспособны конкурировать с нашей компанией по уровню сервиса. Наш штат включает всех специалистов, которые задействуются в проектировании, производстве, установке надгробия и любых других элементов оформления могилы. Мы готовы взять на себя все заботы, а вам нужно лишь выбрать памятник, который украсит место упокоения достойного человека. У нас вы можете не только купить типовое надгробие, но и заказать изготовление памятников с эксклюзивным дизайном. PQD.ru сможет воплотить все ваши задумки, так как над разработкой уникального проекта будет трудиться целая команда мастеров, состоящая из архитектора, скульптора и художников (портретист и оформитель).

Каталог наших памятников

Памятники
на могилу

Вертикальный
экономичный памятник

Горизонтальные
экономичный памятник

Маленький
памятник из гранита

Вертикальный
памятник из гранита

Горизонтальные
памятник из гранита

Памятник с крестом
из гранита

Арки на могилу
из гранита

Двойные
памятники из гранита

Элитные
памятник из гранита

Часовни и голгофы
из гранита

Мемориальные комплексы
на могилу

Памятник
из мрамора

Цоколь на могилу
из гранита

Ограда
на могилу

Цветник на могилу
из гранита и мрамора

Надгробная плита
из гранита

Столики и лавочки
на могилу

Вазы
на могилу

Табличка на могилу
из гранита

Декор
на памятник

Кресты
из гранита на памятник

Вставка на памятник
из гранита

Плитка на могилу
гранитная и тротуарная

Изготовление надгробий в Москве зачастую оказывается очень дорогостоящим. Тем не менее не стоит экономить на установке хорошего памятника, ведь качественное оформление могилы прослужит несколько десятилетий, не требуя тщательного ухода или регулярного ремонта. PQD.ru вот уже 20 лет специализируется на изготовлении памятников по доступным ценам. У нас собственное производство, поэтому, выбирая нас, вы получаете необходимое изделие без наценок — по минимальной стоимости. Более того, товары по акции можно купить с существенной скидкой.

Цены на изготовление памятников в Москве зависят от:

  1. Сложности композиции;
  2. Размеров надгробия;
  3. Использованных в производстве материалов;
  4. Необходимости доставки и установки.

Наши мастера умело превращают огромные глыбы гранита в произведения искусства. Будь то карельский гранит, китайский гранит или гранитополимер, у нас есть все необходимое для его обработки оборудование. Овладев новейшими технологиями, мы сумели сократить трудозатраты и время, необходимое для изготовления памятников, а значит, у нас вы закажете надгробие на самых выгодных условиях. Качественная обработка гранита гарантирует, что памятник выдержит любые капризы погоды, не потеряв при этом свой первоначальный вид. PQD.ru уверенно смотрит в будущее и предоставляет гарантию сроком 30 лет на все виды надгробий.

Наши работы

Работаем под «ключ»

Наша компания предоставляет широкий спектр услуг:

Все произведенные нами конструкции проходят освящение в Церкви Вознесения Господня в Павловском Посаде, что подчеркивает наше стремление предоставить клиентам лучшие и в материальном, и в духовном смысле памятники. PQD.ru работает по всей территории Москвы и Московской области, поэтому изготовление надгробий и их последующая установка доступны вам в любой точке региона.

Свяжитесь с нами удобным для вас способом, и наши менеджеры с готовностью проконсультируют вас по любому вопросу!

Памятники

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